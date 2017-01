VHS-Lehrer klagen über ungleiche Bezahlung

So erhalten Lehrer, die Migranten Deutschunterricht geben, nicht überall das gleiche Geld. Besonders an den Volkshochschulen an Rhein und Ruhr wird oft weniger gezahlt. Die Düsseldorfer Deutschlehrer sind beispielsweise sauer, weil sie für eine Unterrichtsstunde an der VHS nur 21 Euro bekommen - das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zahlt für die gleichen Kurse dagegen 35 Euro.

Und dass, obwohl die Kurse identisch sind: Die Lehrer benutzen die gleichen Lehrbücher, die Kurse haben die gleiche Teilnehmerzahl. In anderen Städten sieht es nicht besser aus: In Essen zum Beispiel erhalten die VHS-Lehrer 21,50 Euro. In Köln dagegen haben sie eine gleiche Bezahlung inzwischen durchgesetzt. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fordert, dass alle Kurse jetzt gleich bezahlt werden.

Stand: 17.01.2017, 06:34