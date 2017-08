Versuchter Mord an Taxifahrer in Bonn – Urteilsverkündung

Am Bonner Landgericht fällt am Montagnachmittag (21.08.2017) das Urteil gegen einen 33 Jahre alten Mann, der im Januar einen Taxifahrer überfallen und mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Die Staatsanwaltschaft Bonn forderte siebeneinhalb Jahre Gefängnis wegen versuchten Totschlags und schweren Raubs. Die Verteidigung plädierte auf höchstens sechs Jahre Haft. Der Mann hatte die Tat schon bei seiner Festnahme gegenüber der Polizei gestanden. Auch vor dem Bonner Schwurgericht wiederholte er das Geständnis

Taxifahrer massiv bedroht

Es war am Mittag des 12. Januar 2017 als sich der Angeklagte ein Taxi an den Annagraben in der Bonner Innenstadt bestellte, offenbar mit dem Ziel nach Bonn-Duisdorf fahren zu wollen. Schon kurz nach der Abfahrt des Taxis bedrohte er den 46-jährigen Fahrer mit einem Messer und fordert sein Geld und das Auto.

Täter flieht ohne Beute vom Tatort

Als sich der Taxifahrer wehrt, soll ihn der Angeklagte mehrmals mit dem Messer in Brust und Hals gestochen haben. Danach flieht er ohne Beute vom Tatort. Der Taxifahrer liegt blutend vor seinem Wagen und muss notoperiert werden. Der Tatverdächtige wird wenige Tage später in Bonn-Duisdorf festgenommen.

Angeklagter nahm vor der Tat Drogen

Der Angeklagte mit seinem Anwalt im Gerichtssaal

Bei dem Angeklagten handelt es sich um einen Deutsch-Russen, der in Bonn-Duisdorf lebt. Bei den Verhandlungen erzählt er den Richtern von seiner offenbar schweren Kindheit. Früh hätten sich seine Eltern getrennt, schon mit 13 Jahren habe er Drogen konsumiert. Erst Opium, später dann auch Heroin. Auch vor der Tat im Januar soll er die Nacht mit Kokain durchgemacht und sich betrunken haben. Sein Motiv sei gewesen schnell an Geld zu kommen, weil er Schulden wegen der Drogen hatte. Sein Verteidiger forderte deshalb auch, den Mann in einer Entziehungsanstalt unterzubringen.

Bonner Taxifahrer sind entsetzt