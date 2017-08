Versuchter Mord an Bonner Taxifahrer vor Gericht

Im Januar ist in Bonn ein Taxifahrer überfallen und schwer verletzt worden. Nun muss sich der mutmaßliche Täter wegen versuchten Mordes und versuchten schweren Raubes vor dem Bonner Schwurgericht verantworten.

Rekonstruktion der Tat:

Ein 46-jähriger Taxifahrer liegt blutend vor seinem Taxi gegen 13 Uhr in einem Wohngebiet in der Bonner Innenstadt. Er ist lebensgefährlich verletzt, hat Stichverletzungen im Halsbereich. Wie konnte es dazu kommen?

Täter fordert Geld und Auto

Der mutmaßliche Täter konnte zunächst vom Tatort fliehen

Um die Mittagszeit am 12.01.2017 bestellt ein 33-Jähriger offenbar ein Taxi nach Bonn-Duisdorf. Sein Ziel, so rekonstruieren es die Ermittler später, ist die Bonner Innenstadt. Am Annagraben im Stadtzentrum soll der Täter den 46-jährigen Taxifahrer mit einem Messer bedroht haben - er will Geld und das Auto. Als der Fahrer sich wehrt, soll der Täter zugestochen haben. Er flieht ohne Beute vom Tatort.

Taxifahrer wurde bereits zum zweiten Mal überfallen

Für Claus Lenz von Taxi Bonn ist der Fall unfassbar. In Bonn habe es zum Glück seit langem keinen tödlichen Überfall mehr gegeben, so Lenz gegenüber dem WDR . Dass aber mitten am Tag so etwas in einem Wohngebiet passiere, das sei schon eine neue Dimension, findet der Taxi-Chef. Besonders bitter: Es war bereits das zweite Mal, dass der Taxifahrer überfallen wurde. Der erste Überfall war nachts. Deshalb sei der Taxifaher in den Tagdienst gewechselt - er dachte, dass es sicherer sei.

Urteil wird in zwei Wochen erwartet

Kurz nach der Tat nimmt die Polizei einen 35-Jährigen am Tatort fest. Es ist aber nicht der Täter. Erst zwei Tage später kommen sie auf die Spur des Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft hat den 33-Jährigen wegen versuchten Mordes und versuchten schweren Raubes angeklagt. Bereits in knapp zwei Wochen soll das Urteil fallen.