Verpuffung im AKW Doel: Ein Mitarbeiter verletzt

Der Reaktor hatte sich am Dienstag (10.01.2017) ungeplant selbst abgeschaltet, nachdem es eine Verpuffung von Dampf im nicht nuklearen Bereich gegeben hatte. Der Dampf sei auch in den Maschinenraum gelangt, wo sich der Mitarbeiter befand, so der Betreiber Engie Electrabel.

Eine Gefahr für die nukleare Sicherheit habe es nicht gegeben, so die nukleare Kontrollbehörde FANC. Am Mittwoch will der AKW Betreiber den Reaktor wieder ans Netz nehmen.

Stand: 11.01.2017, 06:53