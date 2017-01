Düsseldorf will sein Kanalnetz verkaufen

Die Stadt Düsseldorf will ihr Kanalnetz verkaufen und dadurch einen dreistelligen Millionenbetrag einnehmen - um den klammen Haushalt zu stärken. Das Netz soll an den Stadtentwässerungsbetrieb gehen, erklärte Kämmerin Dorothee Schneider am Dienstagabend (17.01.2017) im Bauausschuss. Sie betonte dabei, dass die Abwassergebühren durch den Verkauf des Kanalnetzes keinesfalls steigen sollen.

Erlös direkt wieder investieren

Um einen angemessenen Kaufpreis zu ermitteln, will die Stadt nun externe Berater einschalten. Der Erlös soll nach dem Willen der Politik direkt wieder investiert werden, zum Beispiel in den Bau neuer Schulen. Schneider erklärte, der Verkauf verschaffe Politik und Stadt lediglich Zeit, um über weitere grundsätzliche Sparmöglichkeiten für den Haushalt nachzudenken. Die seien wegen der schwierigen Finanzlage notwendig.

Stand: 18.01.2017, 06:16