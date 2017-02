Vater-Sohn-Streit mit Knüppel und Samuraischwert

In Düren ist am Freitag (10.02.2017) ein Streit zwischen Vater und Sohn blutig eskaliert. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, gingen der 63-jährige Vater und der 41-jährige Sohn mit Knüppel und Samurai-Schwert aufeinander los.