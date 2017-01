Urteil: Totschlag nach Streit auf Spielplatz

Das Landgericht verurteilte den Mann am Donnerstag (19.01.2017) wegen Totschlags in einem minderschweren Fall. Der Grund: der Getötete hatte zunächst den Angeklagten angeriffen und mit speziellen Kampfhandschuhen attackiert. Als er sich nach der Attacke abwandte, hatte ihm der 21-Jährige mit einem Messer in den Rücken gestochen.