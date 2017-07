Haribo-Erpresser zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt

Der Rentner aus Dortmund, der gestanden hatte, die Unternehmen Haribo, Kaufland und Lidl erpresst zu haben, muss ins Gefängnis. Das Bonner Landgericht hat den 74-Jährigen am Montagmittag (10.07.2017) wegen versuchter räuberischer Erpressung zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

Der Mann hatte auf eine Bewährungsstrafe gehofft. Doch die Richter attestierten dem 74-Jährigen " eine hohe kriminelle Energie ". Zudem sei er sehr " raffiniert " vorgegangen und habe mit einem " starken Gift " (Blausäure) gedroht.

Anwalt bittet um offenen Vollzug

Der Rentner wird damit zumindest einen Teil seines Lebensabends in einer engen Gefängniszelle verbringen. Sobald das Urteil rechtskräftig ist, wird er eine Ladung zum Haftantritt in einer Justizvollzugsanstalt bekommen. Der Bonner Anwalt des 74-Jährigen, Thomas Ohm, sprach von einem zu erwartenden Urteil. Er will versuchen, dass sein Mandant seine Strafe im offenen Vollzug absitzen kann.

Im Prozess hat der Dortmunder reinen Tisch gemacht. Er hatte gestanden, die Unternehmen Haribo, Kaufland und Lidl erpresst zu haben. Weil er Schulden hatte und ein Leben in Armut fürchtete, so der 74-Jährige.

Nach Lidl-Erpressung wird er gefilmt

Nach einer gescheiterten Lidl-Erpressung im vergangenen Sommer wird der 74-Jährige Anfang Dezember in einer Postfiliale bei Aachen gefilmt. Dort gibt er zwei Einschreiben auf. Darin fordert er Haribo und Kaufland auf, ihm jeweils eine Million Euro zu zahlen. Andernfalls würde er Lebensmittel vergiften. Zu Hause verfasst der Täter am Computer Warn-Hinweise. Er klebt sie auf Produkte der Unternehmen und deponiert sie in verschiedenen Supermärkten.

Haribo-Süßigkeiten und Tiefkühlpizza mit Warnhinweisen

In dieser Filiale in Witten soll der Rentner vergiftete Käsestangen deponiert haben

Das macht er mit Haribo-Süßigkeiten, die in den Auslagen einiger Geschäfte gefunden werden. In Kaufland-Filialen in Dortmund und Witten stellt die Polizei präparierte Tiefkühl-Pizzen und Käse-Stangen sicher. Als die beiden Konzerne nicht reagieren, schickt der Mann von zu Hause Droh-Mails. Wortlaut der Erpresserbriefe: " Entweder ihr zahlt mir innerhalb der nächsten zehn Tage eine Million Euro in Bitcoins (einer Internetwährung) oder ich vergifte eure Produkte mit Zyanid ". Die Mails kann die Polizei zurückverfolgen – Festnahme Heiligabend.

Die Ermittler waren dem Erpresser schon früh auf den Fersen

Schulden, Altersarmut – ein Motiv, das den Staatsanwalt nicht milde stimmt. Schließlich hatte der Rentner nicht nur mit Briefen und Mails gedroht. Er soll das tödliche Gift im Darknet, einem abgeschotteten Bereich des Internets, bestellt und bezahlt – allerdings nie bekommen haben. " Es war nirgendwo auch nur ein Milligramm Gift drin. Ich hatte nie die Absicht, jemanden zu verletzen ", beteuert der Angeklagte. " Ich wollte das nicht einsetzen, sondern nur eine kleine Menge davon an die Unternehmen schicken, damit sie zahlen. "

Staatsanwaltschaft wollte eine noch höhere Strafe

Dass es letztendlich nicht bei einer Bewährungsstrafe bleiben würde, hatte sich abgezeichnet. Die Bonner Staatsanwaltschaft hatte auf eine Strafe von vier Jahren und vier Monaten plädiert.