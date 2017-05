Im Zweifel für den Angeklagten - Freispruch im Fall Niklas

Am Ende haben die Indizien nicht gereicht: Das Bonner Landgericht hat den Hauptangeklagten freigesprochen. Wegen einer anderen Gewalttat erhielt er eine achtmonatige Bewährungsstrafe. Da er seit elf Monaten in Untersuchungshaft saß, kann er das Gericht jetzt als freier Mann verlassen. Ihm konnte die Täterschaft bei der Prügelattacke gegen den 17-jährigen Niklas nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden.

Der Angeklagte im Prozess um den Tod des verprügelten Schülers Niklas hat sich vor dem Urteil noch einmal knapp zu dem Fall geäußert. Er schließe sich seinem Anwalt an, sagte der 21-Jährige in einem kurzen letzten Wort am Mittwochvormittag vor dem Bonner Landgericht. Sein Verteidiger hatte in der vergangenen Woche im Fall der Prügelattacke auf den 17 Jahre alten Niklas einen Freispruch für den Angeklagten gefordert. Auch die Staatsanwaltschaft hatte auf Freispruch plädiert. Es sei nicht zweifelsfrei erwiesen, dass der 21-Jährige den Schüler angegriffen habe, so die Begründung.