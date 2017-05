Freispruch im Niklas-Prozess erwartet

Nach elf Monaten Ermittlungen, vier Monaten Prozess und der Vernehmung von 50 Zeugen endet am Mittwoch (03.05.2017) das Verfahren um den gewaltsamen Tod des 17- jährigen Niklas in Bad Godesberg. Alle Beteiligten rechnen damit, dass der 21- jährige Angeklagte vom Vorwurf freigesprochen wird, Niklas durch einen gezielten Schlag und einen Tritt gegen den Kopf zu Tode gebracht zu haben.

Niklas Mutter desillusioniert

Denise Pöhler beim Prozess um ihren Sohn Niklas

Sie erwarte von dem Prozess nichts mehr, sagte Denise Pöhler, die Mutter des Opfers Niklas dem WDR -Studio Bonn vor der Urteilsfindung. Vier Monate folgte sie jedem einzelnen Prozesstag mit ruhiger Konzentration und saß dabei dem Angeklagten genau gegenüber. Sie registrierte jede seiner Reaktionen auf Zeugenaussagen oder Einlassungen von Richtern und Prozessbeteiligten. Denise Pöhler hält den Angeklagten, von dessen Unschuld sie anfangs überzeugt war, mittlerweile nach eigener Aussage für den Täter. Sie will dies aus seiner Mimik, seinen Gesten und seinem Verhalten in den verschiedenen Prozesssituationen erkannt haben. Allein: der Angeklagte wird - wenn nicht etwas völlig Unerwartetes geschieht - den Gerichtssaal als freier Mann verlassen.

Selbst Staatsanwalt hegt Zweifel

Der Hauptangeklagte Walid S. und sein Anwalt Martin Kretschmer im Gericht

Mittlerweile ist selbst der Staatsanwalt nicht mehr von der Schuld des 21- Jährigen überzeugt und hat auf Freispruch plädiert. Grund: Er hegt Zweifel, ob der Richtige auf der Anklagebank sitzt. Ein Zeuge, so seine überraschende Begründung am bisher letzten Prozesstag in seinem Plädoyer, habe eine frappierende Ähnlichkeit mit dem Angeklagten. Nun wisse man nicht zweifelsfrei, wer es gewesen sein könnte. Die Anklage ist damit in sich zusammengebrochen. Der Zeuge, der die frappierende Ähnlichkeit zum Angeklagten hat, stand auch lange auf der Verdächtigenliste der Ermittler. Wegen einer anderen Straftat sitzt er in Haft. Niemand, der dem Prozess folgte versteht, warum die Staatsanwaltschaft diese Spur nicht mehr verfolgt hat.

Staatsanwälte unter Druck

Vielleicht lag es an den Zwängen, denen die Staatsanwaltschaft offenbar unterstand. Zeugen wurden angeblich solange unter Druck gesetzt, bis deren Aussagen ins Konzept der Ermittler passten, sagte der Verteidiger des Angeklagten, der Strafverteidiger Martin Kretschmer in seinem Plädoyer.

Ganz straffrei wird der Angeklagte aber wohl nicht davonkommen. Ihm wird noch eine andere Gewalttat vorgeworfen, für die er wohl eine milde Bewährungsstrafe bekommen wird. Vor dem Urteil heute plädiert noch der Nebenkläger. Dann darf der Angeklagte sich zum letzten Mal äußern. Er wird es tun, kündigte sein Anwalt Martin Kretschmer an.