Fünf Jahre Haft für Raub mit Bombenattrappe in Köln

Das Kölner Landgericht hat einen 31-Jährigen zu einer Haftstrafe von fünf Jahren wegen schwerer räuberischer Erpressung verurteilt. Der vorbestrafte Mann hatte im Frühjahr 2016 mit einer umgebauten Getränkedose ein Finanzbüro überfallen. Er drohte der Mitarbeiterin der Firma damit, die Bombe zum Explodieren zu bringen, wenn sie nicht innerhalb von 30 Sekunden alle Geldscheine zusammen sammeln würde.

Mit Bombenattrappe fast 5.000 Euro erbeutet: fünf Jahre Gefängnis

Hier hat der Täter die Attrappe weggeworfen.

An diesem Tag machte er laut Gericht eine Beute von 4.700 Euro. Der Mann hatte eine Cola-Dose mit schwarzem Panzerband umwickelt und daran eine blinkende rote Leuchte befestigt. Diese Attrappe warf der Täter bei seiner Flucht auf den Rasen eines Parks direkt am Hansaring in der Kölner Innenstadt. Daraufhin startete ein Großeinsatz der Polizei. Es rückten Entschärfer an, Straßen mussten gesperrt und Gebäude evakuiert werden.

Geldnot als Motiv - Täter reiste aus Polen an

Der 31-Jährige hatte es laut Staatsanwaltschaft zur Regel gemacht, den Lebensunterhalt für sich, seine Frau und seine Kinder durch Überfälle zu finanzieren. Bereits vor der Tat am Kölner Hansaring hatte er bei einem Raub auf eine Sparkasse in Bergisch Gladbach 20.000 Euro erbeutet. Der Mann lebte zuletzt in Polen, weil seine Frau daher stammt. Für die Tat in Köln ist er extra eingereist. Auch nach der Tat am Hansaring versuchte er noch, eine Sparkasse in Leverkusen zu überfallen, jedoch ohne Erfolg.

Verteidiger spricht von "keiner Gefährlichkeit"

Verteidiger nennt Täter "ungefährlich".

Der Verteidiger des Mannes versuchte in seinem Plädoyer, das Gericht davon zu überzeugen, dass der Täter bei all seinen Taten keine Waffe bei sich führte und man deshalb auch nicht von Gefährlichkeit sprechen könne. Außerdem habe der Mann bei den Überfällen weder Handschuhe noch Masken getragen. Von einem professionellen Auftreten könne man nicht sprechen. Die Staatsanwaltschaft forderte für den Angekagten fünf Jahre und sechs Monate Gefängnis.

Stand: 02.08.2017, 13:19