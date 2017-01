Düsseldorf: Mann kollabiert, keiner half

In Düsseldorf ist am 23. Dezember auf einer belebten Straße im Stadtteil Heerdt ein Mann mit einem Schlaganfall zusammengebrochen. Als der 49-Jährige halbseitig gelähmt, völlig hilflos am Boden lag, ignorierten ihn etwa 25 Menschen und hasteten an ihm vorbei. Erst nach einer Viertelstunde kümmerte sich ein Passant um ihn und rief den Notarzt.