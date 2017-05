Viele offene Fragen nach dem Untergang der Rheinfähre vor Texel

Nach dem Untergang der früheren Rheinfähre "Siebengebirge" vor der niederländischen Nordseeinsel Texel können die Ermittler noch nichts zur Unglücksursache sagen. Die Untersuchungen laufen noch, erklärte ein niederländischer Polizeisprecher gegenüber dem WDR -Studio in Bonn. Unterschiedliche Szenarien seien denkbar vom Manövrierfehler bis zur Untauglichkeit des Schiffes. Genauere Erkenntnisse könnte die Bergung der Fähre ergeben, die voraussichtlich in einigen Wochen stattfinden wird.

"Untergang ist der Hammer"

Mehr als vier Jahrzehnte sind Tausende Menschen mit der Rheinfähre von oder nach Bad Honnef über den Rhein gefahren. Seit Sonntag (30.04.2017) liegt sie in ungefähr 16 Metern Tiefe auf dem Grund der Nordsee, nicht weit von der niederländischen Ferieninsel Texel entfernt. Wie es dazu kommen konnte, können die Ermittler noch nicht sagen. Möglich sei zum Beispiel, dass Wasser in das Schiff eingedrungen ist, weil Fenster oder Türen nicht gut verschlossen waren, heißt es von der niederländischen Polizei in Den Helder. Aber auch der Kapitän des schleppenden Schiffes, der die Fähre nach Finnland bringen sollte, könnte einen Manövrierfehler gemacht haben.

Für den Geschäftsführer der Bad Honnefer Fährgesellschaft Frank Eschbach war die Nachricht vom Wochenende auf jeden Fall ein Schock. Das Schiff hat ihn fast sein Leben lang begleitet. Von der Pike auf habe er den Beruf im Familienbetrieb erlernt, erzählt Eschbach. Von der Aushilfe als Kassierer über den Fährmeister bis zum Geschäftsführer habe ihn die "Siebengebirge" über 46 Jahre begleitet: "Und dann kriegt man so eine Nachricht. Das haut einen erst mal um. Das ist der Hammer."

Verkauft nach Südamerika, Fahrziel Finnland?

Frank Eschbasch, Geschäftsführer der Bad Honnefer Fährgesellschaft

Vor rund zwei Wochen war die Fähre übergeben worden. Eschbach hatte sie an eine Firma in Panama verkauft. Die habe das Schiff im südamerikanischen Surinam als Baufähre einsetzen wollen. Ihm sei gesagt worden, die Fähre sollte für den Transport deshalb auf ein Seeschiff verladen werden. Umso irritierter war er, als er vom Untergang der Fähre, vom Transport per Schlepptau und vom Fahrziel Finnland hörte: "Da habe ich natürlich Fragen," sagt Eschbasch.

Denn ihm kommt ein Verdacht: Vor dem Verkauf nach Panama hatte es nämlich Interessenten aus Finnland gegeben. Sogar einen Kaufvertrag gab es, der aber wurde nicht umgesetzt. Nach einiger Zeit kam es dann über Schiffsmakler zum Verkauf der Fähre nach Panama. Für ihn stellt sich jetzt die Frage, warum das Schiff trotzdem nach Finnland gebracht werden sollte. Hat der frühere finnische Interessent möglicherweise das Schiff indirekt doch noch gekauft? Denn immerhin musste Eschbach damit rechnen, dass er die Fähre nach zwei Jahren Liegezeit in Königswinter gar nicht mehr loswird. Deshalb ging er für die Käufer aus Panama auch mit dem Preis herunter. Eschbach kann nicht ausschließen, dass die Käufer in Panama in Wirklichkeit für die ursprünglichen finnischen Interessenten gekauft haben.

Rheinfähre für Schlepptau-Transport eher ungeeignet

Grundsätzlich sei die Idee, eine Fähre für Binnengewässer über die Nordsee zu schleppen gar nicht so abwegig, erklärt ein Polizeisprecher in den Niederlanden und auch die Küstenwache hält das durchaus für machbar. Allerdings sei das nicht nur eine Frage des passenden Wetters, denn zu viel Wind und Wellen könnten einem solchen Transport große Probleme bereiten. Auch der Fährtyp ist dabei wesentlich, erklären die Fachleute. Der Verkäufer der Fähre, Frank Eschbach, hatte den ursprünglichen Interessenten aus Finnland von einem Schlepptransport über die Nordsee dringend abgeraten.

Die rote Markierung warnt vor der gesunkenen Fähre

Die Fähre sei vereinfacht formuliert konstruiert wie eine Schüsse. Wenn man dann an einer Seite mit einem Tau ziehe, laufe vorne das Wasser herein: "Wenn Sie das dann nicht hundertprozentig alles wasserdicht zugemacht haben, dann läuft das Schiff voll und dann schlägt’s irgendwann um", erklärt Eschbach. Wenn dann noch zu hohe Geschwindigkeit ins Spiel kommt, könnte es zu den entscheidenden Problemen kommen, bestätigt auch Syacko Pas von der niederländischen Küstenwache. Außerdem habe am Unglücksmorgen Windstärke 5 bis 6 geherrscht, mit bis zu anderthalb Meter hohen Wellen: "Wenn Sie mich persönlich fragen, diese Fähre über die Nordsee bis nach Finnland schleppen zu wollen, das war keine kluge Entscheidung", erklärte der Verantwortliche der Küstenwache gegenüber dem WDR .

Bergung voraussichtlich im Juni

Bei der Küstenwache geht man davon aus, dass die Fähre im Laufe des Monats Juni geborgen wird. Bis dahin müssen unter anderem viele Fischerei-Schiffe einen Bogen um die Unglücksstelle machen, die mit einer speziellen Boje markiert ist. Und danach wird man wohl mehr über die Unglücksursache sagen können, hoffen die Ermittler. Und danach? Kann das Schiff durchaus wieder fit gemacht werden, sagt Frank Eschbach. Denn auch der Vorgänger der untergangenen Fähre von Bad Honnef, die "Rheinhilde", sei bei einem Transport über die Elbe untergegangen und später trotzdem noch eingesetzt worden.