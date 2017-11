Wieder Streik an Uniklinik Düsseldorf

Der Streik an der Uniklinik geht in die nächste Runde. Die Mitarbeiter streiken nach Angaben der Gewerkschaft Verdi seit sechs Uhr für insgesamt 48 Stunden. Verdi will die Uniklinik-Leitung so an den Verhandlungstisch bekommen. Bisher werden die Verhandlungen über einen Tarifvertrag nicht von der Uniklinik selbst geführt, sondern stellvertretend von der "Tarifgemeinschaft deutscher Länder". Darauf beruft sich die Klinik.

Verdi will vor allem eine Entlastung der Mitarbeiter erreichen. Sie klagen darüber, dass Personal fehlt und ihre Arbeit kaum zu schaffen ist.

In den vergangenen Wochen hat es schon zweimal einen Warnstreik an der Uniklinik Düsseldorf gegeben, deswegen mussten unter anderem Operationen verschoben werden. Einschränkungen gab es auch beim Pflegedienst und bei der Verpflegung der Patienten.