Mehrere tödliche Autounfälle an Weihnachten in NRW

Tragisch begann der erste Weihnachtsfeiertag für einen 76-jährigen Autofahrer am Sonntagmorgen (25.12.2016) in Bocholt: Er erlitt sehr wahrscheinlich einen Zusammenbruch und ist am Steuer seines Fahrzeugs gestorben. Der Wagen prallte anschließend vor eine Mauer, teilte die Polizei mit.

Auf dem Dach liegenden Wagen entdeckt

Auf einer Wiese in Delbrück im Kreis Paderborn entdeckte am Sonntagmorgen ein Anwohner einen auf dem Dach liegenden Wagen. Der Fahrer war tot, wie die Polizei berichtete. Nach ersten Ermittlungen war der 31-Jährige mit seinem Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Bäume geprallt. Wie lange der Wagen schon auf der Wiese lag, ist noch nicht geklärt.

Mit dem Auto gegen Baum geprallt

In Bedburg-Hau kam ein 23-Jähriger laut Polizei mit seinem Wagen von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und starb. Nur eine Stunde vorher war nahe Wachtendonk ein 56-jähriger Autofahrer bei einem Unfall getötet worden, weil er mit dem Wagen ebenfalls gegen einen Baum prallte. Der Fahrer wurde in eine Klinik gebracht, wo er in den Abendstunden an seinen Verletzungen starb.

Stand: 25.12.2016, 13:00