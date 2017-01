A59 zwischen Köln und Bonn gesperrt

Wie die Polizei am Montag (16.01.2017) mitteilte, hatte am frühen Morgen ein Lkw , der auf der A 59 in Richtung Bonn unterwegs war, bei Spich die Mittelleitplanke durchbrochen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Während der Bergungsarbeiten wurde die Autobahn ab 4 Uhr zwischen Wahn und Troisdorf zunächst in beide Richtungen gesperrt.