Unfall auf der Autobahn 44

Auf der Autobahn 44 bei Aachen hat ein möglicherweise betrunkener Autofahrer einen Verkehrsunfall mit 11 Verletzten verursacht. Zeugen hatten beobachtet, wie der Fahrer Schlangenlinien fuhr. Dabei prallte er gegen einen unbeleuchteten Kleinbus, so die Polizei. Der kippte um. In dem Bus wurden 8 Insassen leicht, zwei schwer und einer lebensgefährlich verletzt. Die Autobahn 44 ist ab dem Autobahnkreuz Aachen in Richtung Mönchengladbach gesperrt.

Stand: 01.02.2017, 12:37