Ein Toter bei schwerem Unfall auf der A4

Insgesamt seien fünf Fahrzeuge am Unfall beteiligt gewesen. Die Autobahn ist übersäht mit Trümmerteilen. Wegen der Bergung der Personen und Fahrzeuge ist die A4 zwischen dem Kreuz Kerpen und Merzenich mindestens noch bis zum Abend gesperrt. Die Polizei empfiehlt ab dem Kreuz Kerpen über die A61 auszuweichen. Autofahrer können dann am Dreieck Jackerath auf die A44 in Richtung Aachen ausweichen.

Stand: 20.01.2017, 16:02