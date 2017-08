Reisende schlagen Warnung in den Wind

Nein, von einer neuen Warnung an Touristen habe er noch nichts gehört, sagt Selman Sisman, der mit seiner Freundin zu einer Rundreise durch die Türkei aufbricht. Sorgen macht sich der deutsche Staatsbürger nicht. " Ich habe Verwandte in der Türkei und fahre jedes Jahr hin. Bisher hatte ich nie Probleme ." Die politische Situation in der Türkei könne er nicht bewerten. " Das ist alles relativ."

Boykott trifft die Tourismus-Angestellten

Tausende Touristen bleiben weg