Twitter verbietet Kölner Anti-Trump-Satire

"America first - Amerika zuerst": Das Leitmotiv des neuen US-Präsidenten Donald Trump setzt die US-Internetfirma Twitter offenbar schon in Deutschland um. Als einer der ersten bekam das der Kölner Bananensprayer Thomas Baumgärtel zu spüren. Der hatte am Freitag (20.01.2017) ein Spraylack-Bild getwittert, das Trump vor der US -Flagge als Affe mit einer Banane im Mund zeigt. Baumgärtel wollte das Kunstwerk, das einem Sammler aus dem Ruhrgebiet gehört, für eine Werbekampagne in eigener Sache auf Twitter Ads benutzen.

Bananen-Künstler Thomas Baumgärtel

"Twitter hat das nicht genehmigt" , sagte Baumgärtel am Montag (23.01.2017) dem WDR . Der Kurznachrichtendienst habe ihm mitgeteilt, dieser Tweet könne nicht in seine Kampagne aufgenommen werden. "Bezogen haben die sich auf ihre Richtlinien zu 'Hass, heiklen Themen und Gewalt'" , ergänzte der Künstler.

Baumgärtel: "So viel Mist aus Trumps Mund gehört"