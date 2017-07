"Totraser von Sankt Augustin" muss in Haft

Der Angeklagte hatte immer beteuert, an diesem Tag nicht am Steuer des Autos gesessen zu haben. Sein Verteidiger hatte Freispruch gefordert. Am 18. Dezember 2013 war der Angeklagte mit hoher Geschwindigkeit durch Sankt Augustin gerast. An einer Kreuzung, an der bereits zwei Fahrzeuge vor der roten Ampel standen, hatte er die Fahrzeugschlange links überholt und erwischte dabei den Rentner, der just bei grüner Fußgängerampel die Straße überquerte.

Das Opfer starb noch an der Unfallstelle

Anschließend flüchtete der Fahrer, obwohl die Windschutzscheibe geborsten war und stellte das Auto in einer ruhigen Straße ab. Für den 74-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Eine Stunde später starb er an der Unfallstelle.