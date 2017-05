Mönchengladbach: Toter hing wochenlang in Baum

Polizei und Staatsanwaltschaft in Mönchengladbach beschäftigen sich seit gut einer Woche mit einem rätselhaften Leichenfund in Mönchengladbach. Wie die Polizei am Dienstagmorgen (09.05.2017) bestätigte, hing die Leiche meterhoch in einem Baum mitten in einem Wohngebiet.

Der Leichnam habe möglicherweise sogar Monate unentdeckt in dem Baum gehangen, die Mumifizierung der Leiche sei bereits fortgeschritten. Die genauen Todesumstände und die Identität soll eine Obduktion im Laufe des Tages klären. Noch sei nicht klar, ob der Fund im Zusammenhang mit einem Verbrechen steht.

Stand: 09.05.2017, 09:17