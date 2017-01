Mord in Krefeld: Drei Verdächtige festgenommen

Anhand einer DNA - Spur an einem Paketklebeband, mit dem der 79-jährige gefesselt worden war, konnte ein Verdächtiger aus Solingen ermittelt werden. Der 40-jährige soll die Tat zusammen mit zwei weiteren Männern begangen haben. Alle Tatverdächtigen stammen aus Polen und gehören zu einer Bande, die in der Vergangenheit mehrere Senioren in ihren Wohnungen überfallen und mit Gewalt zur Herausgabe von Geld und Schmuck gezwungen haben sollen.

Die mutmaßlichen Täter hatten im vergangenen Herbst den 79-Jährigen in seiner Wohnung in der Krefelder Innenstadt an Armen und Beinen mit Paketband gefesselt. Den Ermittlungen zufolge wurde das Opfer anschließend mit einem Putzlappen erstickt.

Stand: 18.01.2017, 13:31