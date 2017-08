Toter Mann aus Wahnbachtalsperre geborgen

Es war eine groß angelegte Suchaktion Sonntagabend (27.08.2017) an der Wahnbachtalsperre in Siegburg-Seligenthal. Mehr als siebzig Kräfte waren im Einsatz, unter anderem von den Feuerwehren aus Siegburg und Köln.

Auch Taucher waren schnell am Einsatzort

Ein Hubschrauber kreiste immer wieder über die Talsperre und suchte das Wasser und die Ufer ab. Außerdem war die Wasserwacht des DLRG mit Booten und Tauchern an der Suche beteiligt. Es war gegen 21 Uhr als der Notruf bei der Polizei einging. Spaziergänger, die zufällig an der Wahnbachtalsperre unterwegs waren, gaben an, einen Mann im Wasser gesehen zu haben.

Suche gestaltete sich äußerst schwierig

Die dann folgende Suche gestaltete sich äußerst schwierig, da die Uferumgebung und das Wasser in völliger Dunkelheit lagen. Auch die Weitläufigkeit der Talsperre und der Uferbereiche bereitete den Einsatzkräften viele Schwierigkeiten. Zudem gab es nur wenige Zugänge zum Wasser, die die Einsatzfahrzeuge nutzen konnten. Viele Einsatzmaterialien mussten deshalb zu Fuß zum Wasser transportiert werden.

Nach stundenlangem Suchen 81-Jährigen tot geborgen

Immer wieder suchten Boote mit Tauchern die Talsperre in dem Bereich ab, an dem die Zeugen den Mann gesehen haben wollten. Am Ufer fanden die Einsatzkräfte dann zuerst die Jacke des Mannes. Mehr als eine Stunde später bargen sie dann einen 81 Jahre alten Mann aus Siegburg leblos aus dem Wasser. Erst nach Mitternacht war der Einsatz für die vielen Rettungskräfte an der Wahnbachtalsperre in Siegburg zu Ende. Die sofort eingeleiteten Ermittlungen der Polizei haben als Todesursache Suizid ergeben.

Stand: 28.08.2017, 09:35