Freispruch nach tödlichem Kantholz-Schlag in Düsseldorf

Nachdem ein Mann an einer Düsseldorfer Straßenbahnhaltestelle durch einen Kantholz-Schlag auf den Kopf gestorben war, hat das Landgericht am Montag (23.01.2017) den 20-jährigen Verdächtigen freigesprochen. Laut den Ermittlern war dem Schlag ein Streit um zu laute Musik in einer Straßenbahn vorweg gegangen. Das spätere Opfer, ein betrunkener 44-Jähriger, soll mehrere Schüler wegen der Musik aggressiv angegangen sein. Der Mann soll seinen Ledergürtel aus der Hose gezogen und mit der Schnalle zugeschlagen haben, bevor ihn das Kantholz an der Schläfe traf. Das Landgericht konnte nicht ausschließen, dass der junge Mann in Notwehr handelte und sprach ihn deswegen frei.