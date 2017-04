Zwei Tote bei Motorradunfall in Neuss

Der 26-jährige Fahrer der Maschine hatte am Samstag (22.04.2017) auf einer Brücke die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Wie die Polizei berichtete, stürzten der Mann und seine Beifahrerin dabei. Der Mann und die Frau fielen über das Brückengeländer, stürzten acht Meter in die Tiefe und schlugen auf einem Parkplatz auf.

Die 20-jährige Frau starb noch an der Unfallstelle. Der 26-jährige Fahrer kam zunächst lebensgefährlich verletzt in eine Klinik. Dort erlag er in der Nacht seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Sonntag (23.04.2017) mitteilte.

Stand: 23.04.2017, 08:59