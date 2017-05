Tödlicher Motorradunfall in Aachen-Brand

Als ein vor ihm fahrendes Auto auf der Fahrbahn wenden wollte, setzte der Motorradfahrer zum Überholen an und prallte mit voller Wucht in die Wagenseite, so die Polizei. Der 31-Jährige wurde schwerst verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Die Triererstraße war gestern Abend während der Unfallaufnahme gesperrt.

Stand: 11.05.2017, 05:44