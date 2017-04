Todesfall Niklas: Fliegende Stühle und späte Erkenntnisse

Nach dem Plädoyer des Bonner Staatsanwalts Florian Gessler im Fall des getöteten Niklas P. ist bei den Betroffenen, den Beteiligten, den Prozessbeobachtern noch immer Fassungslosigkeit zu spüren. Knapp ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod des 17- jährigen Niklas in Bad Godesberg hatte Ankläger Gessler auf Freispruch für den Hauptbeschuldigten plädiert.

Eine neue Frisur machte die plötzliche Ähnlichkeit

Damit hat der Staatsanwalt einen juristischen Scherbenhaufen hinterlassen. Alles ist wieder auf Null, den Schläger noch zu finden, dessen Prügel zum Tod des damals 17 jährigen Niklas P. geführt haben, wird damit immer schwieriger, ja fast unmöglich.

Staatsanwalt Florian Geßler im Prozess um Niklas P.

Besonders irritiert hat die, die das miterlebt haben, dass dem Chefermittler erst im Prozess aufgefallen ist, dass zwischen dem tatverdächtigen Walid S. und dem Zeugen Hakim P. eine frappierende Ähnlichkeit besteht. Eine andere Frisur soll dem Staatsanwalt diese Erkenntnis gebracht haben.

Ganz plötzlich nach elf Monaten Ermittlungen, vier Monaten Prozessdauer und der Vernehmung von 50 Zeugen.

Zu früh auf einen Täter festgelegt

Dieser Zeuge, der die frappierende Ähnlichkeit zu Walid hat, stand auch lange auf der Verdächtigenliste der Ermittler. Wegen einer anderen Straftat sitzt er in Haft und sollte in seine Heimat Tunesien abgeschoben werden. Das Abschiebeverfahren wurde inzwischen gestoppt. Offenbar versäumte es die Staatsanwaltschaft aber, die Spur zu dem Zeugen akribisch zu verfolgen. Vermutlich waren die Ermittler von Anfang an viel zu sehr von der Täterschaft des Angeklagten Walid überzeugt und verloren andere Versionen leichtfertig aus den Augen.