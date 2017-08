Teure Knöllchen - auch vor dem Freibad

Der Düsseldorfer Schwimmbadbesucher war verwundert. War das nicht ein städtisches Freibad? Also auch ein städtischer Parkplatz?

Kniff gegen Parkscheinpreller

Tarife und Strafen: Ein Schild klärt auf

Das Freibad sei zwar ein städtisches Bad, erklärt Katharina Scheele von der Bädergesellschaft Düsseldorf, die Betriebsführung aber läge bei der Bädergesellschaft, einer Tochter der Stadt. Weil die Stadt die Betriebsführung abgegeben hat, könne auch der Parkplatz von einem Unternehmen wie "Fair Parken" kontrolliert werden. Auf öffentlichen Flächen hingegen gelten die Strafen, die sich nach dem Bußgeldkatalog richten, so Volker Paulat, Sprecher des Düsseldorfer Ordnungsamtes.

Zu der Maßnahme habe man sich entschlossen, weil immer wieder unberechtigt Firmenmitarbeiter aus der Umgebung oder Spaziergänger dort geparkt hätten - ohne einen Parkschein zu ziehen. " Unsere Freibadgäste bekommen sogar an der Kasse Geld wieder, sodass das Parken für Badbesucher nur einen Euro kostet ", so Katharina Scheele.

"Höhere Einnahmen bei niedrigen Kosten"

Seit August 2016 kontrolliert die Firma "Fair Parken" den Parkplatz. "Durch unsere individuellen Parkraum-Konzepte erzielen unsere Kunden höhere Einnahmen bei niedrigeren Kosten und einem geringeren Verwaltungsaufwand ", ist auf den Internetseiten der Firma Fair Parken zu lesen.

Verdient denn auch die Bädergesellschaft an den eingenommenen Strafgeldern? " Nein ", sagt Katharina Scheele. " Von diesem Geld bekommen wir nichts. Aber die meisten Autofahrer ziehen jetzt vorbildlich einen Parkschein ", so Scheele. Die Bädergesellschaft Düsseldorf lässt bislang nur diesen Schwimmbadparkplatz in der Stadt von einer externen Firma überwachen.

Ein Liter Milch für 19,90 Euro

Parkhinweis am Eingang des Essener Bio-Supermarkts

Auf Supermarktparkplätzen, die von den externen Kontrolleuren überwacht werden, müssen Kunden Parkscheiben ins Auto legen, bevor sie einkaufen gehen. Sonst kann ein Liter Milch schnell zweistellige Kosten verursachen. So ist es zumindest einer Kundin in Essen ergangen. Merle Schwindt war nur eben in ihren Stamm-Biomarkt gesprungen, um einen Liter Milch zu kaufen. Das neue Schild am Eingang, das auf Parkscheiben und die mögliche Vertragsstrafe hinweist, hatte sie gar nicht bemerkt. Und auch als sie das Knöllchen über 19,90 Euro abends an ihrer Windschutzscheibe fand, habe sie das gar nicht ernst genommen.