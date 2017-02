Bonner Staatsschutz nimmt Terror-Verdächtigen fest

Ein Jahr lang soll der in Nürnberg geborene 31-jährige Moslem bei den Soldaten Syriens (Junud al-Sham) gewesen sein. Dort soll der Tatverdächtige auch an der Waffe und für Wachdienste ausgebildet worden sein. Wie erst am Mittwoch (01.02.2017) bekannt wurde, nahmen Beamte der Bonner Polizei den 31-Jährigen am Dienstag in Burgthann bei Nürnberg fest

In Bonn ist er mit einem Wohnsitz gemeldet. Deshalb war der gebürtige Nürnberger auch bei den Bonner Staatsschützern ins Visier geraten. Während der Festnahme am Dienstag durchsuchte die Polizei weitere drei Objekte in Bonn und Neuwied in Rheinland Pfalz. Das bestätigte ein Polizeisprecher dem WDR.

Massiver Einsatz gegen Heimkehrer

Diese erneute Verhaftung zeigt, dass die Sicherheitsbehörden immer massiver gegen Heimkehrer aus den Kriegsgebieten im Nahen Osten vorgeht. Er soll im Winter 2013/ 2014 der islamistischen Terrororganisation „Junud al- Sham“ in Syrien angehört haben.

Offenbar auch Aktionen in Deutschland geplant

Die Ermittler werfen ihm vor, dort unter anderem eine Waffenausbildung erhalten zu haben. Außerdem soll er verschiedene Wachdienste für die Terrororganisation geleistet haben. Offenbar plante er zudem Aktionen in Deutschland. Neben dem Vorwurf der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung wird ihm auch Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat vorgeworfen. Die Ermittlungen führt wegen des gravierenden Vorwurfs mittlerweile die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf.

Stand: 01.02.2017, 16:27