Terrorverdächtige in Bad Münstereifel festgenommen

Zuvor haben die Polizeibeamten die Wohnungen der beiden Brüder durchsucht.

Nach Erkenntnissen der Ermittler soll der 25-jährige Rachid B. 2013 in Syrien nacheinander den als Terrorvereinigungen eingestuften Milizen Jabhat al-Nusra und Islamischer Staat (IS) angehört haben. Er soll zudem in Syrien eine Freiheitsberaubung an einem mutmaßlichen Spion begangen und gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen haben.

Der 24 Jahre alte Khalid B. soll sich zur Mitgliedschaft in der Miliz Jabhat al-Nusra bereit erklärt und dem IS angehört haben. Beide Brüder wurden demnach in Syrien militärisch ausgebildet. Außerdem sollen sie an Kampfeinsätzen beteiligt gewesen sein.

Der Bundesgerichtshof will noch heute Haftbefehle erlassen.

Stand: 24.01.2017, 14:14