Tanklastschiff rammt Motorboot

Die Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes aus Aachen hatte am Samstag einen Trainingstag am Rhein verbracht. Ihr Camp hatten sie direkt am Rheinufer aufgeschlagen. Unter anderem haben sie auf dem Rhein mit dem Motorboot geübt. Auf den Ernstfall, der dann passierte, hätten aber alle gerne verzichtet.

Zwei Erwachsene und vier Kinder stiegen ins Boot und fuhren aufs Wasser. Mitten auf dem Rhein bekommt das Motorboot plötzlich technische Probleme und ist nicht mehr zu steuern. Auf derselben Fahrrinne ist auch ein Tanklastschiff unterwegs, und es kommt zum Zusammenstoß. Das Motorboot kentert: Alle sechs Personen fallen ins Wasser.

Spaziergänger bemerken die gekenterten Personen

Die Wasserwacht Aachen war für einen Trainingstag durch Zufall vor Ort

Spaziergänger, die in der Nähe der Mondorfer Fähre am Rhein unterwegs waren, alarmierten sofort die Feuerwehr. Die rückte daraufhin mit mehreren Lösch- und Mehrzweckbooten aus. Insgesamt fünfzig Einsatzkräfte aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis sind schnell vor Ort.

Einige der Gekenterten konnten sich mit letzter Kraft selbst an Land retten, einige von ihnen musste die Feuerwehr aus dem Wasser ziehen. Der Einsatzleiter der Bonner Feuerwehr sagte gegenüber dem WDR, dass die gekenterten Personen riesiges Glück hatten und dass so ein Zusammenstoß auch in einer Tragödie hätte enden können.

Alle Personen konnten gerettet werden

Am Mondorfer Hafen wurden die Gekenterten von Ersthelfern betreut. Auch weil alle Personen auf dem Motorboot eine Rettungsweste anhatten, wurde keiner von ihnen ernsthaft verletzt. Die Feuerwehr geht davon aus, dass der Kapitän des Tanklastschiffes den Zusammenstoß mit dem Motorboot nicht einmal bemerkt hat.

Stand: 26.08.2017, 22:47