Taxi-Fahrt um die halbe Welt

Der diensthabende Beamte auf der Wache in Euskirchen wollte dem Taxi-Fahrer, der am frühen Morgen bei der Polizei erschien, zunächst nicht glauben. Doch so abenteuerlich die Geschichte von der Fahrt um halbe die Welt auch klang – mittlerweile hält die Polizei sie für glaubwürdig.

Von Monte Carlo über Nizza und Brüssel nach England

Am 10. Oktober, so der Taxi-Fahrer aus Wien, habe er einen ihm bekannten Fahrgast in Monte Carlo abgeholt. Und über Nizza und Brüssel nach England gebracht. Von London aus ging es weiter in die Slowakei und schließlich nach Bad Münstereifel – natürlich bei laufendem Taxameter.

Der Wechsel vom Auto zum Flugzeug

Hier verbrachten beide Männer zwei Tage in einem Hotel, bevor es im Taxi zurück nach London, dem Ziel der Reise, ging. Dort fiel dem Fahrgast auf, dass er nicht genug Geld dabei hatte, um die Fahrtkosten in Höhe von 18.000 Euro zu bezahlen. Also stiegen beide Männer in ein Flugzeug nach Mexico: Schließlich habe der Mann beteuert, dass mehr als genug Geld auf einer Bank in Cancun liegen würde. Doch anstatt die Taxirechnung zu begleichen, tauchte der Fahrgast in Mexico unter.

In Cancun war Endstation

Erst mit Hilfe seiner Ehefrau und einer Barüberweisung konnte sich der Taxifahrer ein Flugticket für die Heimreise leisten. Und auch die verlief nicht ganz ohne Umwege: es ging über Toronto nach London. Dort stieg der 47-Jährige wieder in sein Taxi. Weil sein Fahrgast offenbar Kontakte in Euskirchen hat, erstattete er dort auch Anzeige wegen Betruges.

Stand: 10.11.2017, 16:27