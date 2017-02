Anhörung zum Flughafen-Ausbau in Düsseldorf

Der Antrag für den Ausbau des Flughafens sieht vor, dass zu Spitzenzeiten 60 statt bisher 47 Starts und Landungen pro Stunde erlaubt werden. Der Flughafen will dazu die nördliche zweite Start- und Landebahn stärker nutzen als bislang erlaubt. Widerstand kommt vor allem aus den Kommunen in den Einflugschneisen des Airports. Anwohner fürchten dröhnende Triebwerke im Minutentakt.

Halle für 2.500 Menschen

Zur umstrittenen Ausweitung des Flugbetriebs am Düsseldorfer Airport treffen am Montag (13.02.2017) in der Düsseldorfer Messe Gegner und Befürworter aufeinander. Die Messehalle 1 bietet dafür rund 2.500 Plätze.

Das Terminal des Düsseldorfer Flughafens

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat zu der Anhörung eingeladen. Teilnehmen dürfen alle Bürger, die eine Einwendung im Planfeststellungsverfahren unterschrieben haben und betroffene Anwohner. Die Anhörung könne mehrere Tage oder sogar Wochen dauern, erklärt eine Sprecherin der Bezirksregierung.