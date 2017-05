Stundenlanger Stillstand im Rhein-Sieg-Busverkehr

Große Teile des Busverkehrs sind heute lahmgelegt worden. In der Nacht hatte die Gewerkschaft Verdi zum Streik aufgerufen. Mehr als 170 Busse der Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft blieben nach Gewerkschaftsangaben in den Depots.

Protest gegen den "Billigheimer"

RSVG-BBV Logo

Hintergrund sind Tarifverhandlungen "Wir wollen, dass auch die Busfahrer, die bei der RSVG Tochtergesellschaft BBV arbeiten, die gleichen Löhne bekommen, wie Ihre Kollegen, die nach üblichem Tarif im Nahverkehr bezahlt werden. Die BBV ist derzeit so etwas wie der Billigheimer" , erklärte der stellvertretende Verdi -Bezirksgeschäftsführer Volker Wenner im Gespräch mit dem WDR .

Streik war sehr spontan

Die Gewerkschaft hatte bewusst keine lange Vorwarnung gegeben. Man habe der Busgesellschaft nicht die Möglichkeit geben wollen, die Streikfolgen noch abzufangen, wie es in der Vergangenheit geschehen war. Deshalb hatte Verdi den Streik erst um 01:00 Uhr nachts angekündigt. Ab 03:30 Uhr hätten am Morgen in Hennef mehr als 170 Busse das Depot verlassen sollen. "Hier ist aber kein Bus herausgefahren" , erklärte Wenner. Ähnliches Bild in Troisdorf-Sieglar: Gut 70 Busse seien nach Gewerkschaftsangaben wegen des Streiks ebenfalls nicht vom Hof gefahren.

Im Rhein-Sieg Kreis fallen Fahrten aus

Das traf tausende Schüler und Berufspendler, die am Morgen erfolglos an den Haltestellen auf ihren Bus warteten. "Das ist mehr als ärgerlich" , kritisierte Clemens Overath von der RSVG das Vorgehen der Gewerkschaft: "Dieser unangekündigte Streik war völlig überzogen und inakzeptabel. Darunter leiden vor allem die Kunden" , sagte Marketingleiter Overath dem WDR . Er rechnet damit, dass es auch nach dem Streikende um 11 Uhr vormittags noch viele Stunden dauern wird, bis alle Busse wieder nach Plan fahren.

Hoffnungen auf Verhandlungen am Montag

"Mit dem Streik wollten wir den Druck für die nächste Verhandlungsrunde am Montag (08.05.) erhöhen." , erklärte Volker Wenner gegenüber dem WDR : "Wenn wir uns am Montag mit der Arbeitgeberseite vernünftig einigen sollten, dann ist alles gut - sonst müssen wir bald wieder raus" , ergänzte der Gewerkschafter und schloss damit einen weiteren Streik nicht aus.

Ob der Streik die Verhandlungen beschleunigt oder aber die Fronten sogar noch verhärtet, wollte man von RSVG -Seite nicht kommentieren. "Die Stimmung bei den Gesprächen wird es mit Sicherheit nicht verbessern" , räumte Clemens Overath auf Seiten der RSVG ein. Auf Gewerkschaftsseite erhofft sich Mike Al Boschi (Tarifkommission Verdi ) trotzdem ein besseres Angebot: "Bisher kam da nur wenig von Arbeitgeberseite an Angeboten, vor allem für die schätzungsweise 200 BBV -Kollegen ist das nicht mehr hinnehmbar. Da muss jetzt mehr kommen."

Stand: 05.05.2017, 09:53