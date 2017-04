Marathon legt in Düsseldorf den Verkehr lahm

Beim diesjährigen Marathon in Düsseldorf gehen am Sonntag (30.04.2017) wieder einige tausend Läufer an den Start. Das Hauptfeld startet um 9.00 Uhr am Joseph-Beuys-Ufer. Von hier aus beginnen auch die beiden Staffeln: Für den ersten Block geht es um 9.15 Uhr los, der zweite folgt um 10.30 Uhr. Um 9.30 Uhr dürfen die Kleinen ran, sie starten beim Kids-Cup von der Unteren Rheinwerft aus.