Karneval in Köln: Lkw-Sperren gegen Terror

Die Sperren werden laut Polizeipräsident Jürgen Mathies aus Beton oder aus anderen Fahrzeugen bestehen. "Die allgemeine Sicherheitslage, die Bedrohung durch Terrorismus, hat Auswirkungen auf das Handeln der Polizei" , sagte Mathies. Ähnliche Barrieren hatte es schon an Silvester und bei der Großveranstaltung Kölner Lichter gegeben. Die Sperren sollen verhindern, dass Autos oder Lastwagen auf Menschenmengen zusteuern können. Die Ereignisse von Berlin hätten die Notwendigkeit nochmals verdeutlicht, so Mathies.

Sperren bereits in anderen Städten

Lkw-Sperre: Duisburger Weihnachtsmarkt

Auch andere Städte in NRW hatten nach den Anschlägen ihre Sicherheitsvorkehrungen für Weihnachtsmärkte und an Silvester verschärft. In Duisburg wurden an Zufahrtswegen mobile Sperren errichtet, um ein schnelles Durchfahren von Fahrzeugen zu verhindern. Dortmund reagierte mit einem Durchfahrtsverbot für schwere Lastwagen in der Innenstadt.

Sicherheitskonzepte auch für Kirmessaison

Das Thema wird nach dem Karneval auch die Kirmessaison in diesem Jahr begleiten. Der Deutsche Schaustellerbund (DSB) rechnet mit mehr Betonpollern bei Volksfesten. "Bestimmt wird es das geben" , sagte kürzlich Hauptgeschäftsführer Frank Hakelberg dazu der dpa . Überall würden die Sicherheitskonzepte überdacht.

In Berlin war der Attentäter Anis Amri im vergangenen Dezember mit einem Lastwagen in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Zwölf Menschen starben, viele wurden schwer verletzt. Auch in Nizza war ein Attentäter mit einem Lastwagen in eine Menschenmenge gefahren und hatte 86 Menschen getötet.