Beginn der 59. Aktion Dreikönigssingen

Mit zwei zentralen Aussendungsgottesdiensten ist in den Bistümern Köln und Aachen am Freitag (30.12.2016) jeweils die Aktion Dreikönigssingen offiziell gestartet worden. Tausende kleine Könige mit selbstgebastelten Kostümen und Turbanen erhielten den Segen. Im Kölner Dom eröffnete Kardinal Woelki die Sammelaktion der Sternsinger. Einzelne Gemeinden - auch in anderen Bistümern - haben die Aktion mit lokalen Feiern bereits begonnen oder werden das noch tun.

Zahlreiche Besucher und Mitwirkende im Kölner Dom

Im Bistum Aachen fand die Aussendungsfeier zum ersten Mal in einer Industriehalle in Herzogenrath-Kohlscheid statt. Während hier sonst Maschinen für den Export eingepackt werden, duftete es am Freitag nach Weihrauch. Hunderte Sternsinger bekamen hier den Segen. Grund für den ungewöhnlichen Ort: Hier habe man Platz für viele Sternsinger, hieß es im Gottesdienst. Und es sei doch ein schönes Zeichen, dass die Kirche zu den Menschen ins ganz normale Leben komme.

Mehr als 600 Besucher waren beim Aussendungsgottesdienst in Herzogenrath

Hilfe für Kinder in Kenia und in anderen Ländern

Im Blickpunkt der Aktion steht dieses Mal Kenia. Das Land sei durch die Folgen des Klimawandels gezeichnet: Dürreperioden und Wassermangel führten zu Ernte- und Einkommensverlusten, so das Kindermissionswerk. Die Sternsinger unterstützen mit den Spenden u.a. Gesundheitszentren, Bildungsinitiativen und verschiedene Landwirtschaftsprojekte. Das Kindermissionswerk hilft aber auch bei Projekten in anderen Ländern.

Ausgabe der gesegneten Kreide

Segenswunsch für 2017

Bei den Aussendungsgottesdiensten in Köln und Herzogenrath ist auch die Kreide der Sternsinger gesegnet worden. Mit ihr ziehen die Kinder von Haus zu Haus und schreiben den Segenswunsch "20*C+M+B+17" über die Türen. Das bedeutet: "Christus mansionem benedicat" - "Christus segne dieses Haus". Die Aktion Dreikönigssingen ist nach Aussage des Trägers die weltweit größte Hilfsinitiative von Kindern für Kinder. Bei der vergangenen Aktion kamen bundesweit mehr als 45 Millionen Euro zusammen.