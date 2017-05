Bonner Staatsanwaltschaft will Fall Niklas neu aufrollen

Von Christoph Hensgen

Der 17-jährige Niklas starb im Mai vergangenen Jahres an den Folgen einer Prügelattacke. Nun will die Bonner Staatsanwaltschaft den Fall eventuell neu aufrollen. Am Mittwoch (03.05.2017) war der Hauptangeklagte in einem ersten Prozess freigesprochen worden.