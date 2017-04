St. Augustin: Fässer explodierten bei Brand in Autohaus

In einem Autohaus in Sankt Augustin-Menden ist am frühen Mittag (30.04.2017) ein Großbrand ausgebrochen. Im Außenbereich des Geländes stand bei Eintreffen der Feuerwehr ein Zelt aus Hartbauweise in Vollbrand. Das Feuer breitete sich anschließend schnell auch auf die Innenbereiche des Autohauses aus.

Fensterscheiben mussten eingeschlagen werden

Die Löschtruppe vor dem verbrannten Lagerzelt

Um den Brand in den Griff zu bekommen, alarmierte die Feuerwehr weitere, zusätzliche Kräfte aus benachbarten Einheiten in Sankt Augustin. Da im Bereich des Brandherdes mehrere Fässer mit Öl und brennbaren Reinigungsmitteln lagerten, kam es zu mehreren Explosionen. Einige der Fässer flogen in die Luft. Um in die Innenbereiche zu kommen, mussten die Einsatzkräfte mehrere Fensterscheiben einschlagen.

Brandexperten ermitteln die Ursache

Autohaus Hoff in St. Augustin-Menden

Betroffen von dem Feuer waren auch etwa zehn Neuwagen, die in dem Zelt standen. Die Autos wurden zum Teil erheblich zerstört. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf mehrere hunderttausend Euro. Die Feuerwehr war mit fast 100 Kräften und fünf Löschgruppen am Einsatzort. Verletzt wurde niemand, das Autohaus war zur Zeit des Feuers geschlossen. Die Brandursache ist noch unklar, Brandstiftung kann aber momentan nicht ausgeschlossen werden. Brandexperten der Polizei werden die Ermittlungen aufnehmen.

Stand: 30.04.2017, 13:01