Bogotás Verkehrssystem als Vorbild für Bonn

Der Bonner Oberbügermeister reist heute (12.07.2017) mit einer Delegation nach Südamerika. Er will sich im kolumbianischen Bogotá den öffentlichen Nahverkehr anschauen. Im bolivianischen La Paz will er die 15jährige Projektpartnerschaft mit der Bundesstadt vertiefen.

Bogotá - Klimaschutz durch smarten Stadtverkehr

In der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá informiert er sich über Klima und Nachhaltigkeit. So schaffte es Bogotá innerhalb von drei Jahren, sein Verkehrschaos in ein vorbildliches Modell für nachhaltigen Stadtverkehr umzuwandeln. Das schaffte die Stadtverwaltung unter anderem dadurch, dass es beispielsweise das öffentliche Nahverkehrssystem radikal reformierte, indem es großflächig eigene Bus- sowie Fahrradspuren einrichten ließ.

Möglicherweise kann man die Verkehrssituation durch ein ähnliches Modell in Bonn auch entschärfen. Bis zum Montag (17.07.2017) bleibt die Delegation in der kolumbianischen Hauptstadt.

La Paz – seit 15 Jahren Projektpartnerschaft

Die Seilbahn von La Paz

Die Stadt Bonn unterhält mit La Paz seit 15 Jahren eine Projektpartnerschaft. Hier geht es in erster Linie um Umweltbildung.

So wird die Delegation auch eine Umweltbildungsstätte einweihen. Hier können Kinder und Jugendliche über Themen wie Natur- und Klimaschutz unterrichtet werden.

Seilbahn in beiden Städten - mögliches Vorbild für Bonn

Der Oberbürgermeister schaut sich in beiden südamerikanischen Städten die jeweiligen Seilbahnen an. In Bogotá ist die Seilbahn, die auf den Mount Monserrate führt, eher eine touristische Attraktion, in La Paz dagegen ist sie in den öffentlichen Nahverkehr eingebunden.

Hier verbindet die Seilbahn gleich zwei Städte: Im Tal liegt der Regierungssitz La Paz, auf dem Hochplateau die Stadt El Alto. In der Stadt Bonn gibt es Überlegungen, eine Seilbahn zu bauen, um den Verkehr zu entlasten