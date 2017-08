Solinger Salafist auf Interpol-Liste?

Der 27-jährige Sami J. war schon 2012 einer der führenden Köpfe der islamistischen Vereinigung und wohnte nach WDR -Informationen zeitweise in der Solinger Moschee. Im Juli 2017 hatte der IS den Solinger überraschend für tot erklärt. Der Berliner Islamismusforscher Guido Steinberg hält das jedoch für fraglich: "Man muss mit den Todesmeldungen der deutschen Dschihadissten sehr vorsichtig sein."

Es scheine so zu sein, als ob der IS ein bewusstes Verwirrspiel spiele, um damit Rekruten die Möglichkeit zu bewahren, in ihr Heimatland zurückzukehren, so der Islamimusforscher weiter. Auch könne so der Verfolgungsdruck etwas geschwächt werden. Die brisante Liste mit potentiellen Selbstmordattentätern sollen irakische Spezialeinheiten bei Kämpfen in Mossul von den Terroristen erbeutet haben. Derzeit ist nicht bekannt, wie aktuell diese Liste ist.

Stand: 03.08.2017, 11:28