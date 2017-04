Zweiter Frühling für Solinger Auslaufmodell

Solingen ist eine der letzten drei Städte in Deutschland (neben Esslingen bei Stuttgart und Eberswalde in Brandenburg), in der noch Trolleybusse an doppelten Oberleitungen auf Liniendienst unterwegs sind. Mehrfach hatten auch Solinger Kommunalpolitiker in der Vergangenheit überlegt, es den vielen anderen Großstädten nachzutun und auf Standard-Diesel-Busse umzusteigen. Doch im Rat fand sich nie eine Mehrheit dafür.

Jetzt können die Verteidiger des Obus-Konzepts triumphieren: Der Trend zum Elektro-Auto ist angesagt. Elektro-Pkw werden staatlich gefördert. Die Strom-erzeugung wird schrittweise auf erneuerbare Energiequellen umgestellt. Und die moderne Batterie-Technik hebt das Niveau der Stromspeicherung deutlich an.

In Form der Batterie-Oberleitungs-Busse kommt die Obus-Technik nun auch für andere Städte wieder in Frage; denn sie müssen nicht mehr ganze Buslinien mit Oberleitungen versorgen. Es genügt, wenn die Stromleitungen über Kernstrecken hängen, die von etlichen Linien befahren werden.

Hier fahren die Busse mit Strom aus dem Netz und Laden zugleich die Batterien auf. Wenn die Buslinien sich verzweigen, fahren sie dann ohne Oberleitung. Zusätzlich erzeugen die BOB-Busse selbst Strom, wenn sie abbremsen.

Solingen besitzt 50 Obusse und will 20 BOB-Busse anschaffen.

Die Stadt mit dem größten Obus-Netz in Deutschland wird zum Testgebiet. Bis zum Jahr 2021 wollen die Stadtwerke Solingen 20 BOB-Busse anschaffen. Überlegt wird auch, weitere stationäre Stromspeicher, Photivoltaik-Anlagen und Ladestationen für Elektro-Fahrräder und -Autos in das Liniennetz einzubauen.

Offiziell trägt das Foschungs- und Pilotprojekt den langen Namen: 'Mit dem Batterie-Oberleitungs-Bus (BOB) und der intelligenten Ladeinfrastruktur zum emisssionsfreien ÖPNV'. Auch die Bergische Universität Wuppertal beteiligt sich daran.

Stand: 28.04.2017, 16:34