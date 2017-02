Bonner Solarworld entlässt 400 Mitarbeiter

Solarworld speckt mal wieder ab. Obwohl der Bonner Photovoltaikkonzern seine Jahresbilanz 2016 verbessern konnte, kündigte das Unternehmen am Freitag (10.02.2017) 400 Entlassungen bis 2019 an. Außerdem will sich der Hersteller von Sonnenkollektoren auf monokristalline Hochleistungsprodukte konzentrieren. Diese Module sind mit 300 Watt wesentlich leistungsfähiger als herkömmliche Modelle. Die Beschränkung auf die modernere Technik soll den Aufwand in Produktion, Vertrieb und Verwaltung deutlich reduzieren.

Nur noch Hochleistungsmodule

Weg mit Billigmodulen; wer Solarworld-Produkte kauft, soll Hochleistung bekommen - so begründet Solarworld-Chef Frank Asbeck die Entscheidung, sich von hunderten Mitarbeitern zu trennen. Und so fallen durch die Einstellung der Billigproduktion Arbeitsplätze weg.

Aber nicht nur in der Produktion wird Personal eingespart, auch die Verwaltung wird deutlich schlanker. Ein weiterer Schritt, um künftig mit kleinstmöglichen Betriebskosten überhaupt noch überlebensfähig zu bleiben. Denn die asiatische Konkurrenz macht den westlichen Solarzellenherstellern das Leben immer schwerer. Solarworld gehört zu den größten Anbietern im außerasiatischen Raum und hat Produktionsstätten in Sachsen und in den USA .

Asbeck weiter optimistisch

Bereits vor wenigen Monaten hatte Solarworld hunderte Leiharbeiter vor die Tür gesetzt, um Produktionskosten einzusparen. Seitdem setzt Frank Asbeck ausschließlich auf Qualität statt auf Quantität. Er hofft damit, seinen bereits seit Jahren angeschlagenen Konzern auch langfristig noch über die Runden zu bringen und gibt sich optimistisch: " Die weltweite Nachfrage wird weiter wachsen, insbesondere in den Märkten, die nicht wie China abgeschottet sind. Dort hat die Regierung nach dem Rekordzubau im ersten Halbjahr 2016 neue, deutlich geringere Ziele beschlossen " sagte Asbeck. Das wiederum führe dazu, dass man trotz wachsender Nachfrage in anderen Märkten weiterhin mit chinesischem Dumping umgehen müsse.

Solarworld beschäftigt über 3.000 Menschen in den deutschen Standorten Bonn, Freiberg (Sachsen) und Arnstadt (Thüringen).

Stand: 10.02.2017, 14:59