Hoffnung für einige Mitarbeiter von Solarworld

Die Solarworld AG könnte nun in Teilen gerettet werden. Nach aktuellem Handlungsstand werden 450 Mitarbeiter an den Standorten Freiberg in Sachsen und in Arnstadt in Thüringen übernommen. Die Zukunft der anderen 1200 Angestellten ist noch unklar. Für sie wird möglicherweise eine Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft geschaffen.

Nicht gut sieht es dabei für die 200 Mitarbeiter im Bonner Hauptsitz aus. In der Erklärung heißt es, die Mitarbeiter seien ab dem 1. August "unwiderruflich freigestellt" . Betriebsratschef Peter Finger zeigte sich sichtlich enttäuscht über diese Meldung.