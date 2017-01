Wiederholung der Straftaten verhindert?

Die Kölner Polizei hat nach eigener Einschätzung " durch konsequentes Einschreiten " ähnliche Straftaten wie in der vorhergehenden Silvesternacht verhindert. " Wir hatten Personengruppen, die vergleichbar aggressiv waren ", sagte Polizeipräsident Jürgen Mathies am Sonntag (01.01.2017).

Erneut seien mehrere hundert junge Nordafrikaner nach Köln gereist. Der große Unterschied zum Jahr davor sei gewesen, dass die Polizei diesmal konsequent eingeschritten sei.

Polizei forderte Verstärkung an

Die Polizei war in Köln zunächst mit 1.500 Beamten im Einsatz, forderte angesichts des großen Zulaufs aggressiver junger Männer jedoch noch einmal Verstärkung an, so dass sich die Zahl der Polizisten schließlich auf 1.700 erhöhte.