Duisburg: Sicherheitssperren bleiben vorerst stehen

Am König-Heinrich-Platz versperren derzeit Wassertanks die Zufahrt von der Landfermannstraße in die Fußgängerzone. An den großen Behältern kommt seit Freitagabend (18.08.2017) kein Fahrzeug mehr vorbei, rund 1.000 Liter Wasser machen jeden Tank aus Metall und Plastik zu einer stabilen Sperre.

Das Landesinnenministerium hatte nach dem Terroranschlag in Barcelona alle NRW-Kommunen aufgerufen, besonders frequentierte Orte zu sichern. Rund um die Duisburger Fußgängerzone in der Innenstadt stellte die Feuerwehr am Freitagabend deswegen mobile und feste Sperren auf.

OB Link: "Veranstaltungen so gut wie möglich sichern"

Oberbürgermeister Sören Link hält die Sicherheitsmaßnahmen für besonders wichtig und erklärt in einer Pressemitteilung der Stadt Duisburg: "Wir dürfen und werden nicht zulassen, dass es Terroristen gelingt, in Europa Hass und Zwietracht zu säen oder gar unsere gemeinsamen Grundwerte zu zerstören. Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir zusammenstehen. Dazu gehört auch, dass wir gemeinsam dafür Sorge tragen, Veranstaltungen in unserer Stadt so gut wie möglich zu sichern."

Wassertanks in der Duisburger Innenstadt

Die Sperren in der Duisburger Fußgängerzone sollen laut Stadt nun erst mal stehen bleiben - zumindest auch noch für eine große Laufveranstaltung in der Innenstadt am Donnerstag (24.08.2017). Auch in Zukunft will die Stadt bei bestimmten Veranstaltungen immer wieder solche Sperren prüfen.

Lieferanten brauchen mehr Platz

Durch die Sperren gibt es allerdings auch einen erhöhten Platzbedarf für Lieferanten in den Straßen um die Fußgängerzone, so die Stadt Duisburg. Um den Lieferverkehr dort nicht zu beeinträchtigen, kontrolliert das Ordnungsamt die Halteverbotsbereiche in den Nebenstraßen. Die Stadt appelliert an Besucher der Stadt, die parkscheinpflichtigen Parkplätze oder Parkhäuser zu benutzen.