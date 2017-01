Sicherheitsgipfel zum Düsseldorfer Rosenmontagszug

In Düsseldorf wollen am Montag (30.01.2017) Stadt, Polizei und Karnevalskomitee beraten, ob zusätzliche Barrieren den bevorstehenden Rosenmontagszug (27.02.2017) schützen sollen. Wo und wieviele weitere Sperren eingesetzt werden, sei aber noch offen. Das Komitee rechnet mit Mehrkosten im fünfstelligen Bereich.

Sicherheitsvorkehrungen in anderen NRW-Städte

Auch andere Städte in NRW denken über Barrieren am Zugweg nach, zum Beispiel Mönchengladbach, Hilden und Moers. In Ratingen sollen die Einfallstraßen in die Innenstadt mit großen Fahrzeugen abgesichert werden. In Essen ist bereits offiziell klar, dass es mehr Absperrungen entlang des Zugwegs geben wird.

Stand: 30.01.2017, 06:32