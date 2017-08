Ermittlungen gegen zweiten Mitarbeiter nach Kölner Seilbahn-Notfall

Laut Kölner Staatsanwaltschaft steht er genau wie sein Kollege unter dem Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung. Bei der Rettung aus den Gondeln sollen Fahrgäste Kreislaufprobleme bekommen haben. Grund für die Ausweitung der Ermittlungen sind Aussagen von neuen Zeugen bei der Polizei. Ihre Angaben belasten offenbar den zweiten KVB-Mitarbeiter. Seilbahn-Gutachter der Kölner Staatsanwaltschaft sollen jetzt klären, ob die Mitarbeiter tatsächlich eine Schuld an der Panne Ende Juli trifft. Der Bericht der Experten des TÜV Austria wird wegen der neuen Zeugenaussagen voraussichtlich erst in einigen Wochen erwartet.

Zeuge hatte KVB gewarnt

Unter anderem hat sich ein Zeuge gemeldet, der bereits vor 17 Jahren die Kölner Verkehrsbetriebe vor Gefahren durch das so gennannte Service-Seil gewarnt hatte. Der ehemalige Techniker hatte die KVB schriftlich darauf hingewiesen, dass sich das so genannte Seil an einer Gondel verhaken könnte. Zu diesem Schluss sei er durch Beobachtungen während einer Seilbahnfahrt an einem windigen Tag gekommen.

Staatsanwaltschaft überprüft Vorwürfe

Die Kölner Verkehrsbetriebe hatten die Warnungen aber offenbar nicht ernst genommen. In einem Brief hatten die KVB dem Mann geantwortet, eine solche Panne sei ausgeschlossen. Doch der von dem Zeugen beschriebene Fall ist 17 Jahre nach seinen Warnungen, Ende Juli, an der Kölner Rheinseilbahn offenbar eingetreten. Das Serviceseil hatte sich an einer Gondel verhakt und damit den Betrieb der Seilbahn blockiert. Die Feuerwehr musste 65 Fahrgäste retten. Einige von ihnen mussten auf Schiffe abgeseilt werden. Die Staatsanwaltschaft prüft jetzt, ob die KVB die Warnungen aus dem Jahr 2000 fahrlässig in den Wind geschlagen hatten.

Stand: 30.08.2017, 09:03