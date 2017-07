Flughafen-Seelsorge: Mehr als ein Segen-to-go

Ute Clevers kommt aus Kamp-Lintfort und ist studierte Sozialpädagogin. Vor ihrer Tätigkeit am Düsseldorfer Flughafen arbeitete sie unter anderem als Ehrenamtskoordinatorin in der Flüchtlingsarbeit in der Landeshauptstadt und war in der Bahnhofsmission in Krefeld tätig.